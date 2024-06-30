Масштабна пожежа охопила майданчик з утилізації відходів у нижньому новгороді
Київ • УНН
Масштабна пожежа спалахнула на майданчику з утилізації відходів у нижньому новгороді, рф, охопивши контейнери з лакофарбовими матеріалами, постраждалих немає.
У рф на майданчику з утилізації відходів в нижньому новгороді спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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ГУ МНС рф поінформувало про масштабну пожежу, яка спалахнула на майданчику з утилізації відходів на московському шосе в нижньому новгороді. За інформацією, вогонь охопив ємності з лакофарбовими матеріалами, відтак пожежі надали другий ранг складності.
На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу було зафіксовано відкрите горіння ємностей. На місце інциденту оперативно направили додаткові пожежно-рятувальні сили, щоб впоратися з ситуацією. На щастя, жертв та постраждалих немає. Наразі триває гасіння пожежі.
За попередніми даними, площа займання становить близько 1000 квадратних метрів. Очевидці повідомляють про вибухи всередині будівель, що можуть бути викликані газовими балонами.
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