В рф на площадке по утилизации отходов в нижнем новгороде вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

ГУ МЧС РФ проинформировало о масштабном пожаре, который вспыхнул на площадке по утилизации отходов на московском шоссе в нижнем новгороде. По информации, огонь охватил емкости с лакокрасочными материалами, поэтому пожару присвоили второй ранг сложности.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было зафиксировано открытое горение емкостей. На место инцидента оперативно направили дополнительные пожарно-спасательные силы, чтобы справиться с ситуацией. К счастью, жертв и пострадавших нет. Сейчас продолжается тушение пожара.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Очевидцы сообщают о взрывах внутри зданий, которые могут быть вызваны газовыми баллонами.

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