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Масштабна повітряна тривога в Україні: у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль через Кривий Ріг

Київ • УНН

 • 63660 перегляди

Військово-повітряні сили України оголосили попередження підвищеної готовності про швидкісну ціль, що рухається на північ над Кривим Рогом, що викликає занепокоєння через потенційну загрозу балістичних ракет.

В Україні оголошена машстабна повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль через Кривий Ріг, передає УНН.

Швидкісна ціль через Кривий Ріг в північному напрямку! 

-  повідомили у Повітряних силах.

Додамо

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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