Масштабна повітряна тривога в Україні: у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль через Кривий Ріг
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України оголосили попередження підвищеної готовності про швидкісну ціль, що рухається на північ над Кривим Рогом, що викликає занепокоєння через потенційну загрозу балістичних ракет.
В Україні оголошена машстабна повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль через Кривий Ріг, передає УНН.
Швидкісна ціль через Кривий Ріг в північному напрямку!
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Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.