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Масштабна ДТП за участі "швидкої" та авто поліції у Запоріжжі: з’явилися нові подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Запорізькій області у ДТП із сімома авто, серед яких автомобіль патрульної поліції та "швидка", ніхто не постраждав. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції Запорізької області.

“О 7:20 поступила інформація, що на 327 кілометрі дороги „Харків-Сімферопіль“, у напрямку Запоріжжя автомобіль Ford під керування жінки 1971 року народження, яка не впоралася з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та з’їхав у кювет. На місце виїхав автомобіль швидкої допомоги, була інформація, що вона постраждала і автомобіль сектору реагування патрульної поліції для оформлення ДТП. Вони встали на узбіччі проїжджої частини. Швидка допомога нікому не надавала допомогу, так як ніхто не постраждав”, — розповіли у патрульній поліції.

У поліції також зазначили, що у службові машини врізався автомобіль ВАЗ-2109, який не обрав безпечної швидкості.

“Але о 8:02 у цьому ж напрямку, у сторону Запоріжжя, їхав автомобіль ВАЗ-21099 під керуванням водія 1997 року народження, який не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість, здійснив наїзд на автомобіль швидкої допомоги, який у свою чергу продовжив рух та здійснив зіткнення з патрульним автомобілем та з автомобілем Skoda, який також стояв на узбіччі”, — додали у поліції.

Зазначається, що через годину, ще один водій не обрав безпечної швидкості та врізався у автомобілі, що стояли на узбіччі.

“Через годину о 9:01 надходить інформація про те, що у цьому ж напрямку автомобіль під керуванням водія 1994 року народження, який також не обрав безпечної швидкості і здійснив наїзд на патрульний автомобіль, який продовжив рух та врізався в автомобіль Audi. В результаті ДТП постраждалих немає, автомобілі отримали механічні пошкодження. Це не одне ціле ДТП, а три різні. Це у рамках адміністративного законодавства. Цим будуть займатися страхові компанії, після рішення суду”, — підсумували у поліції.

Як раніше повідомляв УНН, у Запорізькій області сталася ДТП за участю 7 автомобілів, серед них є автомобіль патрульної поліції. 

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