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Масштабное ДТП с участием "скорой" и авто полиции в Запорожье: появились новые подробности

Киев  •  УНН

 • 16710 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Запорожской области в ДТП с семью авто, среди которых автомобиль патрульной полиции и "скорая", никто не пострадал. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Запорожской области.

"В 7:20 поступила информация, что на 327 километре дороги "Харьков-Симферополь", в направлении Запорожья автомобиль Ford под управлением женщины 1971 года рождения, которая не справилась с управлением, выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет. На место выехал автомобиль скорой помощи, была информация, что она пострадала и автомобиль сектора реагирования патрульной полиции для оформления ДТП. Они встали на обочине проезжей части. Скорая помощь никому не оказывала помощь, так как никто не пострадал", - рассказали в патрульной полиции.

В полиции также отметили, что в служебные машины врезался автомобиль ВАЗ-2109, который не выбрал безопасную скорость.

"Но в 8:02 в этом же направлении, в сторону Запорожья, ехал автомобиль ВАЗ-21099 под управлением водителя 1997 года рождения, который не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на автомобиль скорой помощи, который в свою очередь продолжил движение и совершил столкновение с патрульным автомобилем и с автомобилем Skoda, который также стоял на обочине", - добавили в полиции.

Отмечается, что через час, еще один водитель не выбрал безопасную скорость и врезался в автомобили, стоявшие на обочине.

"Через час в 9:01 поступает информация о том, что в этом же направлении автомобиль под управлением водителя 1994 года рождения, который также не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на патрульный автомобиль, который продолжил движение и врезался в автомобиль Audi. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Это не одно целое ДТП, а три разных. Это в рамках административного законодательства. Этим будут заниматься страховые компании, после решения суда", - подытожили в полиции.

Как ранее сообщал УНН, в Запорожской области произошло ДТП с участием 7 автомобилей, среди них есть автомобиль патрульной полиции.

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