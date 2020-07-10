Масштабна ДТП у Дніпрі: затриманому водію оголосили про підозру

“Вже вручили підозру про скоєння злочину за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі від 5 до 10 років. Сьогодні йому будуть обирати запобіжний захід”, — зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі поліція затримала водія, який підозрюється у тому, що вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинуло троє людей, ще один травмований.

Як раніше повідомлялося в УНН, ДТП сталася 9 липня близько 23:00 в районі будинку № 169 по вулиці Полтавське Шосе у місті Дніпро.