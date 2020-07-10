Масштабное ДТП в Днепре: задержанному водителю объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Днепре сообщили о подозрении водителю за совершение масштабного ДТП, в котором погибли три человека, еще один травмирован. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области.
"Уже вручили подозрение о совершении преступления по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Сегодня ему будут избирать меру пресечения", - отметили в полиции.
Напомним, в Днепре полиция задержала водителя, который подозревается в том, что совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще один травмирован.
Как ранее сообщалось в УНН, ДТП произошло 9 июля около 23:00 в районе дома № 169 по улице Полтавское шоссе в городе Днепр.