Масовий мор риби: німецька лабораторія виявила надмірний рівень пестицидів у річці Одер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У той час як офіційні особи з обох боків річки Одер, що протікає вздовж польсько-німецького кордону, намагаються знайти причину нещодавньої масової загибелі риби, німецька лабораторія виявила надмірний рівень пестицидів у воді. Про це інформує агенство dpa, пише УНН.
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Зразки, взяті на станції моніторингу у Франкфурті-на-Одері, приблизно за 100 км на схід від Берліна, у період з 7 по 9 серпня, показали високі концентрації пестициду, що містить активний інгредієнт 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, повідомило регіональне міністерство навколишнього середовища землі Бранденбург в суботу.
Активний інгредієнт використовується, наприклад, від бур'янів.
На думку міністерства, ймовірніше, що екологічна катастрофа викликана кількома причинами. Проте надмірна концентрація пестициду протягом кількох днів, безумовно, вплинула на рибу, рослини та мікроорганізми, заявили офіційні особи.
Міністерство не виключило можливості того, що вище за течією були ще більш високі концентрації пестициду, а це означає, що вони вже були сильно розбавлені після досягнення Франкфурта-на-Одері.
На іншому березі річки польська пожежна команда досі витягла 158 тонн мертвої риби з Одера, повідомив dpa у суботу представник.
За попередніми оцінками міністерства Бранденбурга, на сьогоднішній день у Німеччині було вилучено не менше 36 тонн мертвої риби.
Додамо
З кінця липня в Одері спостерігалася масова загибель риби.
Польща виявила токсичні водорості у пробах води з річки Одер на польсько-німецькому кордоні.