Массовый мор рыбы: немецкая лаборатория обнаружила чрезмерный уровень пестицидов в реке Одер

Детали

Образцы, взятые на станции мониторинга во Франкфурте-на-Одере, примерно в 100 км к востоку от Берлина, в период с 7 по 9 августа, показали высокие концентрации пестицида, содержащего активный ингредиент 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, сообщило региональное министерство окружающей среды в Бранденбурге в субботу.

Активный ингредиент используется, например, от сорняков.

По мнению министерства, вероятнее, что экологическая катастрофа вызвана несколькими причинами. Тем не менее, чрезмерная концентрация пестицида в течение нескольких дней, безусловно, повлияла на рыбу, растения и микроорганизмы, заявили официальные лица.

Министерство не исключило возможности того, что выше по течению были еще более высокие концентрации пестицида, а это значит, что они уже были сильно разбавлены после достижения Франкфурта-на-Одере.

На другом берегу реки польская пожарная команда извлекла 158 тонн мертвой рыбы из Одера, сообщил dpa в субботу представитель.

По предварительным оценкам министерства Бранденбурга, на сегодняшний день в Германии было изъято не менее 36 тонн мертвой рыбы.

Добавим

С конца июля в Одере наблюдалась массовая гибель рыбы.

Польша обнаружила токсичные водоросли в пробах воды из реки Одер на польско-германской границе.