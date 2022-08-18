Уряд Польщі підтвердив знахідку отруйних водоростей у річці Одер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Токсичні водорості були виявлені у пробах води з річки Одер на польсько-німецькому кордоні, де останніми днями було зібрано тонни мертвої риби, повідомляє уряд Польщі, передає УНН.
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"Після подальших досліджень Інститут внутрішнього рибальства в Ольштині виявив рідкісні мікроорганізми, так звані золоті водорості, у пробах води з річки Одер", - заявила в четвер міністр довкілля Анна Москва.
За її словами, цвітіння цих водоростей може призвести до накопичення токсинів, які вбивають водні організми, такі як риба та мідії, але не шкідливі для людини.
Вона додала, що причина екологічної кризи ще з'ясовується.
Додамо
З кінця липня в Одері спостерігалася масова загибель риби.
Польське регіональне управління водного господарства повідомило в середу, що ситуація на водотоках регіону Верхнього Одера залишається стабільною, і за минулу добу випадків загибелі риби не зареєстровано.
Пожежні продовжують патрулювати Нижньосілезьку ділянку річки Одри та прибирати мертву рибу, якою, за інформацією Державної протипожежної служби, стає дедалі менше.
Близько 90 пожежників беруть участь у заходах, пов'язаних із видаленням залишків мертвої риби з річки. Залишається розчистити приблизно 4-кілометрову ділянку на кордоні Зеленогурського та Кросненського повітів.