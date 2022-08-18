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Правительство Польши подтвердило находку ядовитых водорослей в реке Одер

Киев • УНН

 • 189723 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Токсические водоросли были обнаружены в пробах воды из реки Одер на польско-германской границе, где в последние дни были собраны тонны мертвой рыбы, сообщает правительство Польши, передает УНН.

Правительство Польши подтвердило находку ядовитых водорослей в реке Одер

Детали

"После дальнейших исследований Институт внутреннего рыболовства в Ольштыне обнаружил редкие микроорганизмы, так называемые золотые водоросли, в пробах воды из реки Одер", - заявила в четверг министр окружающей среды Анна Москва.

По ее словам, цветение этих водорослей может привести к накоплению токсинов, убивающих водные организмы, такие как рыба и мидии, но не вредные для человека.

Она добавила, что причина экологического кризиса еще выясняется.

Добавим

С конца июля в Одере наблюдалась массовая гибель рыбы.

Польское региональное управление водного хозяйства сообщило в среду, что ситуация на водотоках региона Верхнего Одера остается стабильной и за минувшие сутки случаев гибели рыбы не зарегистрировано.

Пожарные продолжают патрулировать Нижнесилезский участок реки Одры и убирать мертвую рыбу, которой, по информации Государственной противопожарной службы, становится все меньше.

Около 90 пожарных принимают участие в мероприятиях, связанных с удалением остатков мертвой рыбы из реки. Остается расчистить примерно 4-километровый участок на границе Зеленогурского и Кросненского уездов.

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