Правительство Польши подтвердило находку ядовитых водорослей в реке Одер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Токсические водоросли были обнаружены в пробах воды из реки Одер на польско-германской границе, где в последние дни были собраны тонны мертвой рыбы, сообщает правительство Польши, передает УНН.
Детали
"После дальнейших исследований Институт внутреннего рыболовства в Ольштыне обнаружил редкие микроорганизмы, так называемые золотые водоросли, в пробах воды из реки Одер", - заявила в четверг министр окружающей среды Анна Москва.
По ее словам, цветение этих водорослей может привести к накоплению токсинов, убивающих водные организмы, такие как рыба и мидии, но не вредные для человека.
Она добавила, что причина экологического кризиса еще выясняется.
Добавим
С конца июля в Одере наблюдалась массовая гибель рыбы.
Польское региональное управление водного хозяйства сообщило в среду, что ситуация на водотоках региона Верхнего Одера остается стабильной и за минувшие сутки случаев гибели рыбы не зарегистрировано.
Пожарные продолжают патрулировать Нижнесилезский участок реки Одры и убирать мертвую рыбу, которой, по информации Государственной противопожарной службы, становится все меньше.
Около 90 пожарных принимают участие в мероприятиях, связанных с удалением остатков мертвой рыбы из реки. Остается расчистить примерно 4-километровый участок на границе Зеленогурского и Кросненского уездов.