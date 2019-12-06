Масові заходи 8-9 грудня не повинні переходити межу закону - МВС

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві 8 та 9 грудня очікується проведення декількох масових акцій. Поліція, гвардія та рятувальники у співпраці із іншими правоохоронними органами та спецслужбами готові забезпечувати публічну безпеку та правопорядок під час цих заходів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час координаційної наради у Головному управлінні Національної поліції Києва, передає УНН.