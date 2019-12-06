Масові заходи 8-9 грудня не повинні переходити межу закону - МВС

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві 8 та 9 грудня очікується проведення декількох масових акцій. Поліція, гвардія та рятувальники у співпраці із іншими правоохоронними органами та спецслужбами готові забезпечувати публічну безпеку та правопорядок під час цих заходів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час координаційної наради у Головному управлінні Національної поліції Києва, передає УНН.

“Ми провели низку зустрічей із організаторами цих акцій. Наша позиція — усі вони не повинні переходити межу закону. У цілодобовому режимі вже розгорнуто роботу ситуаційного центру МВС. Ми будемо моніторити ситуацію і оперативно приймати рішення”, - сказав Яровий.

Він також повідомив, що всі поліцейські, гвардійці і рятувальники, зокрема підрозділи вибухотехніків та кінологів, а також поліція діалогу готові до забезпечення публічної безпеки.

“Будуть проведені оперативні інструктажі зі співробітниками та керівниками цих служб. Необхідно враховувати всі ймовірні небезпечні варіанти розгортання подій, які можуть статися”, - наголосив Яровий.

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Він також додав, що у зв’язку із перекриттям до новорічних свят Софійської площі, на вихідні буде відкрита для транспорту вулиця Хрещатик. Там буде працювати патрульна поліція для організації дорожнього руху.

До ГУНП Києва з Київської міської державної адміністрації надійшло чотири повідомлення та одна інформація з мережі Інтернет від громадян та організацій, які планують провести 8 та 9 грудня акції в центральній частині столиці. Заявлена організаторами кількість їхніх учасників становить декілька десятків тисяч осіб. Для забезпечення публічної безпеки та порядку буде залучено три тисячі правоохоронців і сформовано достатні сили резерву. МВС України закликає всіх учасників масових акцій проводити їх мирно і дотримуватися закону.

Заступниця керівника Офісу Президента України Ганна Коваленко зазначила: “Ми розуміємо стурбованість суспільства. Для України це дійсно важливі міжнародні переговори, які відбудуться 9 грудня у Парижі. Їх не було декілька років, тому це створює певний ажіотаж і різні бачення цього процесу. Ми це також враховуємо і віримо у відповідальність людей, які збиратимуться під Офісом Президента. На випадок будь-яких загострень ситуації, я переконана, що Національна поліція та інші служби докладуть всіх зусиль, щоб все було мирно”.

Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

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