Массовые мероприятия 8-9 декабря не должны переходить черту закона - МВД

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция - все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме уже развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения", - сказал Яровой.

Он также сообщил, что все полицейские, гвардейцы и спасатели, в частности подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к обеспечению общественной безопасности.

"Будут проведены оперативные инструктажи с сотрудниками и руководителями этих служб. Необходимо учитывать все возможные опасные варианты развития событий, которые могут произойти", - подчеркнул Яровой.

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Он также добавил, что в связи с перекрытием к новогодним праздникам Софийской площади, на выходные будет открыта для транспорта улица Крещатик. Там будет работать патрульная полиция для организации дорожного движения.

К ГУНП Киева с Киевской городской государственной администрации поступило четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы. Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч человек. Для обеспечения общественной безопасности и порядка будет привлечено три тысячи правоохранителей и сформировано достаточные силы резерва. МВД Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Анна Коваленко отметила: "Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины это действительно важные международные переговоры, которые состоятся 9 декабря в Париже. Их не было несколько лет, поэтому это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые будут собираться под Офисом Президента. В случае каких-либо обострений ситуации, я убеждена, что Национальная полиция и другие службы приложат все усилия, чтобы все было мирно".

Как сообщал УНН, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.