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Масове отруєння ліцеїстів на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 43

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Кількість учнів "Дергачівського ліцею №3", які отримали харчову токсикоінфекцію, збільшилася до 43 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Харківського обласного лабораторного центру.

"Станом на 20 листопада 2020 року, кількість захворілих збільшилась і становить 43 особи. Всі захворілі мають легку форму перебігу захворювання та перебувають на амбулаторному лікуванні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що з метою активного виявлення хворих фахівцями проводяться подвірні обходи та огляди контактних дітей. Встановлено медичне спостереження за контактними.

"З метою етіологічної розшифровки захворювання та встановлення заключного діагнозу, хворим проведено бактеріологічне обстеження 18 дітей та 4 працівників харчоблоку", - йдеться у повідомленні.

Додається, що лабораторні дослідження проб води, харчових продуктів, змивів з об’єктів зовнішнього середовища, які були відібрані для встановлення причин виникнення, факторів та шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування - тривають. Протиепідемічні заходи продовжуються.

Як раніше повідомлялося в УНН, на Харківщині 37 учнів "Дергачівського ліцею №3" отримали харчову токсикоінфекцію.

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