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Массовое отравление лицеистов в Харьковской области: число пострадавших возросло до 43

Киев  •  УНН

 • 16040 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Количество учащихся "Дергачевского лицея №3", которые получили пищевую токсикоинфекцию, увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного лабораторного центра.

"По состоянию на 20 ноября 2020 года, количество заболевших увеличилось и составляет 43 человека. Все заболевшие имеют легкую форму течения заболевания и находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью активного выявления больных специалистами проводятся подворные обходы и осмотры контактных детей. Установлено медицинское наблюдение за контактными.

"С целью этиологической расшифровки заболевания и установления окончательного диагноза, больным проведено бактериологическое обследование 18 детей и 4 работников пищеблока", - говорится в сообщении.

Добавляется, что лабораторные исследования проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, которые были отобраны для установления причин возникновения, факторов и путей передачи инфекции, источники возможного инфицирования - продолжаются. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как ранее сообщалось в УНН, в Харьковской области 37 учеников "Дергачевского лицея 3" получили пищевую токсикоинфекцию.

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