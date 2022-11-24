Масована ракетна атака рф забрала життя 10 цивільних, близько 50 поранені - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Десятеро цивільних осіб загинули й близько 50 отримали поранення внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару армії рф по території України. Про це в ефірі телемарафону повідомив Генпрокурор Андрій Костін, пише УНН.
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"На жаль, підтверджена інформація про 10 загиблих та близько 50 поранених цивільних осіб", - сказав Костін.
З його слів, "учора були здійснені удари по 8 енергетичних об'єктах".
Доповнення
23 листопада під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 67 ворожих крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе.