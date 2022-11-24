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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Масована ракетна атака рф забрала життя 10 цивільних, близько 50 поранені - Генпрокурор

Масована ракетна атака рф забрала життя 10 цивільних, близько 50 поранені - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 413985 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Десятеро цивільних осіб загинули й близько 50 отримали поранення внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару армії рф по території України. Про це в ефірі телемарафону повідомив Генпрокурор Андрій Костін, пише УНН.

Цитата

"На жаль, підтверджена інформація про 10 загиблих та близько 50 поранених цивільних осіб", - сказав Костін.

З його слів, "учора були здійснені удари по 8 енергетичних об'єктах".

Доповнення

23 листопада під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 67 ворожих крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе.

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