Масована ракетна атака рф забрала життя 10 цивільних, близько 50 поранені - Генпрокурор

Цитата

"На жаль, підтверджена інформація про 10 загиблих та близько 50 поранених цивільних осіб", - сказав Костін.

З його слів, "учора були здійснені удари по 8 енергетичних об'єктах".

Доповнення

23 листопада під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 67 ворожих крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе.