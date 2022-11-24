Массированная ракетная атака рф унесла жизни 10 гражданских, около 50 ранены - Генпрокурор

Цитата

"К сожалению, подтверждена информация о 10 погибших и около 50 раненых гражданских лиц", - сказал Костин.

По его словам, "вчера были совершены удары по 8 энергетическим объектам".

Дополнение

23 ноября во время массированной ракетной атаки рф украинскими военными были сбиты 51 из 67 вражеских крылатых ракет и 5 дронов-камикадзе.