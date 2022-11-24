Массированная ракетная атака рф унесла жизни 10 гражданских, около 50 ранены - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Десять гражданских лиц погибли и около 50 получили ранения в результате вчерашнего массированного ракетного удара армии рф по территории Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил Генпрокурор Андрей Костин, пишет УНН.
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"К сожалению, подтверждена информация о 10 погибших и около 50 раненых гражданских лиц", - сказал Костин.
По его словам, "вчера были совершены удары по 8 энергетическим объектам".
Дополнение
23 ноября во время массированной ракетной атаки рф украинскими военными были сбиты 51 из 67 вражеских крылатых ракет и 5 дронов-камикадзе.