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Масована атака рф на Київщину: показали наслідки

Масована атака рф на Київщину: показали наслідки

Київ • УНН

 • 111379 перегляди

Внаслідок атаки рф на Київську область пошкоджено шість житлових будинків, багатоповерхівку, господарче приміщення та автомобіль. Рятувальники локалізували пожежу, інформація про постраждалих відсутня.

У Київській області станом на 11:00 внаслідок атаки рф в одному з районів зазнали пошкоджень шість житлових будинків, багатоповерхівка, господарче приміщення та один автомобіль. Наслідки ворожої атаки показали у поліції регіону в Telegram, передає УНН.

Сьогодні, 5 вересня, окупанти вчергове атакували Київську область. Пошкодження зазнали будинки місцевих жителів. Станом на 11:00 в одному з районів зазнали пошкоджень шість житлових будинків, багатоповерхівка, господарче приміщення та один автомобіль. Також сталося загорання травяного настилу. Рятувальники локалізували пожежу. Інформація про постраждалих наразі відсутня

- йдеться у повідомленні поліції.

На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи та інші профільні служби.

Масована атака БПЛА на Київщину: влучань та постраждалих серед населення немає, через падіння уламків пошкоджені будинки05.09.24, 11:04 • 23570 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина

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