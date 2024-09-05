Масована атака рф на Київщину: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Київську область пошкоджено шість житлових будинків, багатоповерхівку, господарче приміщення та автомобіль. Рятувальники локалізували пожежу, інформація про постраждалих відсутня.
У Київській області станом на 11:00 внаслідок атаки рф в одному з районів зазнали пошкоджень шість житлових будинків, багатоповерхівка, господарче приміщення та один автомобіль. Наслідки ворожої атаки показали у поліції регіону в Telegram, передає УНН.
Сьогодні, 5 вересня, окупанти вчергове атакували Київську область. Пошкодження зазнали будинки місцевих жителів. Станом на 11:00 в одному з районів зазнали пошкоджень шість житлових будинків, багатоповерхівка, господарче приміщення та один автомобіль. Також сталося загорання травяного настилу. Рятувальники локалізували пожежу. Інформація про постраждалих наразі відсутня
На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи та інші профільні служби.
Масована атака БПЛА на Київщину: влучань та постраждалих серед населення немає, через падіння уламків пошкоджені будинки05.09.24, 11:04 • 23570 переглядiв