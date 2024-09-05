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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 09:00  •  14678 просмотра

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В результате атаки рф на Киевскую область повреждены шесть жилых домов, многоэтажка, хозяйственное помещение и автомобиль. Спасатели локализовали пожар, информация о пострадавших отсутствует.

В Киевской области по состоянию на 11:00 в результате атаки рф в одном из районов получили повреждения шесть жилых домов, многоэтажка, хозяйственное помещение и один автомобиль. Последствия вражеской атаки показали в полиции региона в Telegram, передает УНН.

Сегодня, 5 сентября, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Повреждения получили дома местных жителей. По состоянию на 11:00 в одном из районов получили повреждения шесть жилых домов, многоэтажка, хозяйственное помещение и один автомобиль. Также произошло возгорание травяного настила. Спасатели локализовали пожар. Информация о пострадавших пока отсутствует

- говорится в сообщении полиции.

На месте продолжают работать следственно-оперативные группы и другие профильные службы.

Масована атака БПЛА на Київщину: влучань та постраждалих серед населення немає, через падіння уламків пошкоджені будинки5 сентября 2024, 08:04 • 18443 просмотра

Татьяна Краевская

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