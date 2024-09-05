Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия
Киев • УНН
В результате атаки рф на Киевскую область повреждены шесть жилых домов, многоэтажка, хозяйственное помещение и автомобиль. Спасатели локализовали пожар, информация о пострадавших отсутствует.
В Киевской области по состоянию на 11:00 в результате атаки рф в одном из районов получили повреждения шесть жилых домов, многоэтажка, хозяйственное помещение и один автомобиль. Последствия вражеской атаки показали в полиции региона в Telegram, передает УНН.
Сегодня, 5 сентября, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Повреждения получили дома местных жителей. По состоянию на 11:00 в одном из районов получили повреждения шесть жилых домов, многоэтажка, хозяйственное помещение и один автомобиль. Также произошло возгорание травяного настила. Спасатели локализовали пожар. Информация о пострадавших пока отсутствует
На месте продолжают работать следственно-оперативные группы и другие профильные службы.
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