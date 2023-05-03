Масована атака окупантів по Херсонщині: у Генпрокуратурі повідомили про початок розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Офісі Генпрокурора України повідомили про початок розслідування щодо масованої атаки росіян по Херсонщині, внаслідок якої загинула 21 людина, передає УНН.
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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Так, за даними слідства, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області.
Станом на 21:10 через обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 17 мирних мешканців. Близько 48 людей, серед яких двоє дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості.
Вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії рф, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.
Також вранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік.
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