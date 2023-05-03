Массированная атака оккупантов по Херсонщине: в Генпрокуратуре сообщили о начале расследования

Детали

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Так, по данным следствия, утром 3 мая российские войска начали массивно обстреливать город Херсон и населенные пункты области.

По состоянию на 21:10 из-за обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибло 17 мирных жителей. Около 48 человек, среди которых двое детей, получили травмы различной степени тяжести.

Днем между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии рф, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

Также утром от обстрела Дарьевской громады области погиб человек.

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Напомним

В ГСЧС показали последствия обстрелов Херсонщины.