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Маски, захисні костюми та тести на COVID-19: у селі на Сумщині влаштували незаконне звалище медвідходів

Маски, захисні костюми та тести на COVID-19: у селі на Сумщині влаштували незаконне звалище медвідходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Поруч із житловими будинками у Старому селі Сумської області, де офіційно діє сортувальний цех, облаштували велике сміттєзвалище медичних відходів, в тому числі — препаратів та тестів на COVID-19. За словами очевидців, непотріб привозять з багатьох міст України, включаючи столицю. Про це на власній сторінці в Facebook повідомила депутат Сумської районної ради Анна Валевська, інформує УНН.

“Маски, захисні костюми, шприци, тести... Медичні ковідні відходи везуть у село!? До мене звернулися жителі Старого села. Їх наполохали 5-титонні машини, які почали возити якісь відходи на двори старого Радгоспу. Місцеві, яких орендарі приміщення найняли сортувати непотріб розповідають, що привозять з Києва та інших міст медичні відходи і навіть люмінесцентні лампи з вмістом ртуті, які перемелюють у звичайній бетономішалці. Уся ця „утилізація“ відбувається за п’ятдесят метрів від житлових будинків. Люди бояться, адже вже троє жителів села померли від коронавіруса”, — зазначила посадовиця.

За словами Валевської, працівники місцевого відділу поліції не прийняли жодних мір стосовно даної події. Сама ж авторка публікації була вражена побаченим на території підприємства, опублікувавши свої спостереження в YouTube.

“Працівники райвідділу поліції, які приїхали на звернення жителів, покурили біля дверей і поїхали назад. Власність приватна. Земля — сільради”, — повідомила Валевська.

У свою чергу, керівництво ОТГ запевняє, що знають про подію та реагують.

“Власник приміщень дізнався, що сортує орендар не пластик, а небезпечні відходи ще три тижні тому. Розірвав договір і тепер непотріб мають вивезти. Утилізацію влаштувала фірма “Сумиполімербуд”, — зазначила Валевська.

Також депутатка повідомляє, що така “утилізація” розпочалася ще в вересні.

“Чому за ці три місяці, або майже місяць як уже дізналися, досі не звернулися офіційно до Екологічної інспекції, служб з надзвичайних ситуацій та СБУ? І чому поліція за цей час не побачила жодної машини? Адже місцеві їх бачать щодня”, — заявила вона.

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Валевська запевняє, що у випадку наявності інфікованих відходів, екологічні та епідеміологічні наслідки для громади залишаться.

“Навіть якщо зараз усе приберуть. Хто буде відповідати за віруси і ртуть у землі, повітрі, воді і на руках сортувальників, яких наразили свідомо на небезпеку як і все село? Хто понесе покарання, якщо відповідні служби не фіксують нині факт злочину, а поліція перевіряє на словах. Якби місцеві жителі не здійняли ґвалт — довго б ще травили людей? Кому вигідно мовчати?

Чому дали три тижні, щоб орендар вивіз небезпечне сміття і не викликали правоохоронні органи відразу?! Невже не видно, що це порушення і злочин проти людей? Хотіли як завжди тихенько все зам’яти, а жителі хай п’ють водичку з невідомо якими хворобами і ядами і тихо чахнуть. Нагадайте для чого нам влада і поліція”, — підсумувала Алла Валевська.

Раніше у Мінприроди розповіли, як планують вирішувати проблему з утилізації масок та рукавичок.

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