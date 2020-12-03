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Маски, защитные костюмы и тесты на COVID-19: в селе на Сумщине устроили незаконную свалку медотходов

Маски, защитные костюмы и тесты на COVID-19: в селе на Сумщине устроили незаконную свалку медотходов

Киев  •  УНН

 • 21640 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Рядом с жилыми домами в Старом селе Сумской области, где официально действует сортировочный цех, обустроили большую свалку медицинских отходов, в том числе - препаратов и тестов на COVID-19. По словам очевидцев, хлам привозят из многих городов Украины, включая столицу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Сумского районного совета Анна Валевская, информирует УНН.

"Маски, защитные костюмы, шприцы, тесты ... Медицинские ковидные отходы везут в село!? Ко мне обратились жители Старого села. Их напугали 5-титонные машины, начали возить какие-то отходы на дворы старого Совхоза. Местные, которых арендаторы помещения наняли сортировать мусор рассказывают, что привозят из Киева и других городов медицинские отходы и даже люминесцентные лампы с содержанием ртути, которые перемалывают в обычной бетономешалке. Вся эта "утилизация" происходит в пятидесяти метрах от жилых домов. Люди боятся, ведь уже трое жителей села умерли от коронавируса", - отметила чиновница.

По словам Валевской, работники местного отдела полиции не приняли никаких мер в отношении данного события. Сама же автор публикации была поражена увиденным на территории предприятия, опубликовав свои наблюдения в YouTube.

"Работники райотдела полиции, приехавшие на обращение жителей, покурили у двери и поехали обратно. Собственность частная. Земля - сельсовета", - сообщила Валевская.

В свою очередь, руководство ОТО уверяет, что знают о происшествии и реагируют.

"Владелец помещений узнал, что сортирует арендатор не пластик, а опасные отходы еще три недели назад. Расторг договор и теперь хлам должны вывезти. Утилизацию устроила фирма "Сумыполимербуд", - отметила Валевская.

Также депутат сообщает, что такая "утилизация" началась еще в сентябре.

"Почему за эти три месяца, или почти месяц как уже узнали, до сих пор не обратились официально к экологической инспекции, службам по чрезвычайным ситуациям и СБУ? И почему полиция за это время не увидела ни одной машины? Ведь местные их видят каждый день", - заявила она.

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Валевская уверяет, что в случае наличия инфицированных отходов, экологические и эпидемиологические последствия для общества останутся.

"Даже если сейчас все уберут. Кто будет отвечать за вирусы и ртуть в земле, воздухе, воде и на руках сортировщиков, которых подвергли сознательно опасности как и все село? Кто понесет наказание, если соответствующие службы не фиксируют сейчас факт преступления, а полиция проверяет на словах. Если бы местные жители не подняли шум - долго бы еще травили людей? Кому выгодно молчать?

Почему дали три недели, чтобы арендатор вывез опасный мусор и не вызвали правоохранительные органы сразу?! Неужели не видно, что это нарушение и преступление против людей? Хотели как всегда тихонько все замять, а жители пусть пьют водичку с неизвестно какими болезнями и ядами и тихо чахнут. Напомните для чего нам власть и полиция", - подытожила Алла Валевская.

Ранее в Минприроды рассказали, как планируют решать проблему с утилизации масок и перчаток.

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