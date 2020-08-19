На звалища продовжують викидати медичні відходи: Міндовкілля надало рекомендації

“У зв’язку з подовженням адаптивного карантину, введеного з метою запобігання поширення гострої респіраторної інфекції COVID-19, кількість використаних засобів індивідуального захисту та предметів догляду за хворими, інших медичних відходів, що потрапляють до санкціонованих та несанкціонованих звалищ та можуть представляти суттєву потенційну загрозу життю та здоров’ю населення, зростає”, — сказав міністр.

Він також повторив свої рекомендації щодо поводження з медичними відходами у домогосподарствах.

“По-перше, буде дуже корисно, якщо такі відходи громадяни будуть упаковувати в пакети, щільно зав’язувати і витримувати до викидання в звичайний контейнер побутових відходів протягом 72 годин. Після цього їх можна викинути в звичайний контейнер для вивозу муніципальних відходів. Якщо громадяни перебувають на самоізоляції чи мали контакт із хворими, тоді бажано убезпечити такі відходи, упакувавши їх у ще один пакет”, — зазначив Абрамовський.

З його слів, у випадку, якщо випадково, під час подорожі або прогулянки містом, громадяни побачили звалище медичних відходів, Міністерство просить негайно зафільмувати на мобільний пристрій, встановити геолокацію несанкціонованого звалища таких відходів та повідомити про цей факт компетентні органи.

Нагадаємо, члени державної комісії ТЕБ і НС 19 серпня заслухали інформацію МОН про те, у який спосіб буде організована робота в різних зонах за баченням МОЗ та МОН, а також щодо рекомендацій по утилізації використаних педагогами та дітьми індивідуальних засобів захисту, зокрема масок.



