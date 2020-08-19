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На свалки продолжают выбрасывать медицинские отходы: Минсреды предоставило рекомендации

На свалки продолжают выбрасывать медицинские отходы: Минсреды предоставило рекомендации

Киев  •  УНН

 • 15179 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Количество использованных средств индивидуальной защиты и предметов ухода за больными с коронавирусом и других медицинских отходов, попадающих на свалки, растет. Об этом сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает корреспондент УНН.

"В связи с продлением адаптивного карантина, введенного с целью предотвращения распространения острой респираторной инфекции COVID-19, количество использованных средств индивидуальной защиты и предметов ухода за больными, других медицинских отходов, которые попадают на санкционированные и несанкционированные свалки и могут представлять существенную потенциальную угрозу жизни и здоровью населения, растет", - сказал министр.

Он также повторил свои рекомендации по обращению с медицинскими отходами в домохозяйствах.

"Во-первых, будет очень полезно, если такие отходы граждане будут упаковывать в пакеты, плотно завязывать и выдерживать до выбрасывания в обычный контейнер бытовых отходов в течение 72 часов. После этого их можно выбросить в обычный контейнер для вывоза муниципальных отходов. Если граждане находятся на самоизоляции или имели контакт с больными, тогда желательно обезопасить такие отходы, упаковав их в еще один пакет", - отметил Абрамовский.

По его словам, в случае, если случайно, во время путешествия или прогулки по городу, граждане увидели свалку медицинских отходов, Министерство просит немедленно заснять на мобильное устройство, установить геолокацию несанкционированной свалки таких отходов и сообщить об этом факте компетентные органы.

Напомним, члены государственной комиссии ТЭБ и ЧС 19 августа заслушали информацию МОН о том, каким образом будет организована работа в разных зонах по видению Минздрава и Минобразования, а также по рекомендациям по утилизации использованных педагогами и детьми индивидуальных средств защиты, в частности масок.

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