Коронавірус в Україні: у деяких містах не встановлюють "червону" зону, поліція проведе перевірку

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Державна комісія ТЕБ і НС висловила велике занепокоєння рішеннями окремих територіальних комісій, які всупереч постанові КМУ не запроваджують ті чи інші зони щодо небезпеки поширення коронавірусу. Про це на брифінгу сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.

“Була надана інформація щодо накладання адмінпротоколів та реалізації постанови КМУ про запровадження адаптивного карантину. Державна комісія висловила велике занепокоєння рішеннями окремих територіальних ТЕБ і НС, які всупереч постанові КМУ не запроваджують ті чи інші зони, зокрема "червону зону“ в деяких містах, та дали доручення Національній поліції та ДСНС провести відповідну аналітичну роботу та доповісти на найближчому засіданні комісії щодо таких протиправних дій”, — сказав міністр.

Окрім того, він зазначив, що за підсумками засідання минулої суботи було доручено Міністерству освіти та науки та Міністерству екології прозвітувати про низку питань, зокрема це питання, пов’язані з підготовкою шкіл та ВНЗ до початку нового навчального року в умовах коронавірусної інфекції, а також про утилізацію індивідуальних засобів захисту у цих навчальних закладах.

"Хочу сказати, що члени державної комісії заслухали інформацію МОН, ми попросили колег прозвітувати про те, у який спосіб буде організована робота в різних зонах за баченням МОЗ та МОН, а також колеги з Міністерства екології надали інформацію щодо рекомендацій по утилізації використаних педагогами та дітьми індивідуальних засобів захисту, зокрема масок. Ми вирішили, що будемо просити головного санітарного лікаря оформити своєю постановою такі правила використання, а також при наявності договорів спеціальних навчальних закладів, які і так мають стосунок до небезпечних відходів, щоб вони могли утилізувати це встановленим порядком", — повідомив Немчінов.

Нагадаємо, від 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через COVID-19.

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