Коронавирус в Украине: в некоторых городах не устанавливают "красную" зону, полиция проведет проверку

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС выразила большое беспокойство решениями отдельных территориальных комиссий, которые вопреки постановлению КМУ не вводят те или иные зоны относительно опасности распространения коронавируса. Об этом на брифинге сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Была предоставлена информация о наложении админпротоколов и реализации постановления КМУ о введении адаптивного карантина. Государственная комиссия выразила большое беспокойство решениями отдельных территориальных ТЭБ и ЧС, которые вопреки постановлению КМУ не вводят те или иные зоны, в частности "красную зону" в некоторых городах, и дали поручение Национальной полиции и ГСЧС провести соответствующую аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии по таким противоправным действиям", - сказал министр.

Кроме того, он отметил, что по итогам заседания в минувшую субботу было поручено Министерству образования и науки и Министерству экологии отчитаться о ряде вопросов, в частности это вопросы, связанные с подготовкой школ и вузов до начала нового учебного года в условиях коронавирусной инфекции, а также об утилизации индивидуальных средств защиты в этих учебных заведениях.

"Хочу сказать, что члены государственной комиссии заслушали информацию МОН, мы попросили коллег отчитаться о том, каким образом будет организована работа в разных зонах по видению Минздрава и Минобразования, а также коллеги из Министерства экологии предоставили информацию относительно рекомендаций по утилизации использованных педагогами и детьми индивидуальных средств защиты, в частности масок. Мы решили, что будем просить главного санитарного врача оформить своим постановлением такие правила использования, а также при наличии договоров специальных учебных заведений, которые и так имеют отношение к опасным отходам, чтобы они могли утилизировать это в установленном порядке", - сообщил Немчинов.

Напомним, от 17 августа восемь административных единиц в Украине отнесены к красному уровню эпидемиологической опасности из-за COVID-19.

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