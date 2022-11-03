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Маск планує звільнити половину працівників Twitter

Маск планує звільнити половину працівників Twitter

Київ • УНН

 • 240737 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що планує звільнити половину працівників у новопридбаному Twitter, щоб скоротити витрати.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ілон Маск планує скоротити близько 3700 робочих місць у Twitter, щоб знизити витрати після його придбання за 44 мільярди доларів, за словами людей, обізнаних у цьому питанні. Це половина робочої сили компанії соціальних медіа.

Новий власник Twitter має на меті поінформувати співробітників у п'ятницю. Маск також має намір скасувати існуючу політику компанії щодо роботи з будь-якого місця, попросивши решту співробітників звітувати в офісах, хоча, за словами людей, можуть бути зроблені деякі винятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск вводить плату за синю галочку у Twitter.

Нагадаємо

За словами трьох лідерів громадянських прав, які зустрілися з Маском у понеділок, новий власник Twitter пообіцяв, що відновить інструменти модерації вмісту, які були заблоковані для деяких співробітників до кінця тижня.

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