Маск планує звільнити половину працівників Twitter

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Ілон Маск планує скоротити близько 3700 робочих місць у Twitter, щоб знизити витрати після його придбання за 44 мільярди доларів, за словами людей, обізнаних у цьому питанні. Це половина робочої сили компанії соціальних медіа.

Новий власник Twitter має на меті поінформувати співробітників у п'ятницю. Маск також має намір скасувати існуючу політику компанії щодо роботи з будь-якого місця, попросивши решту співробітників звітувати в офісах, хоча, за словами людей, можуть бути зроблені деякі винятки.

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Нагадаємо

За словами трьох лідерів громадянських прав, які зустрілися з Маском у понеділок, новий власник Twitter пообіцяв, що відновить інструменти модерації вмісту, які були заблоковані для деяких співробітників до кінця тижня.