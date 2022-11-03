Маск планирует уволить половину работников Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что планирует уволить половину работников в приобретенном Twitter, чтобы сократить расходы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Илон Маск планирует сократить около 3700 рабочих мест в Twitter, чтобы снизить расходы после его приобретения за 44 миллиарда долларов, по словам осведомленных в этом вопросе людей. Это половина рабочей силы компании социальных медиа.
Новый владелец Twitter имеет целью проинформировать сотрудников в пятницу. Маск также намерен отменить существующую политику компании по работе с любого места, попросив остальных сотрудников отчитываться в офисах, хотя, по словам людей, могут быть сделаны некоторые исключения.
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Напомним
По словам трех лидеров гражданских прав, встретившихся с Маском в понедельник, новый владелец Twitter пообещал, что восстановит инструменты модерации содержимого, которые были заблокированы для некоторых сотрудников до конца недели.