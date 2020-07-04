Машина терориста-смертника врізалася в КПП в порту столиці Сомалі: щонайменше п'ять постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Вибух зранку суботи сколихнув частину столиці Сомалі Могадішо, коли терорист-смертник в’їхав в контрольно-пропускний пункт недалеко від порту. Про це пише Reuters із посиланням на свідків, але, як зазначається, поліція не дала ніяких коментарів щодо жертв, передає УНН.
“Металеві уламки впали на нас всередині порту, і ми почули постріли”, — сказав портовий працівник, який з міркувань безпеки попросив залишитися анонімним. “Сили безпеки оточили район”, додав він.
Медсестра міської лікарні повідомила, що в результаті вибуху п’ятеро людей отримали поранення та потребують лікування.
Сомалі перебуває в стані конфлікту з 1991 року, коли польові командири кланів скинули диктатора Сіада Барре, а потім обернулися один проти одного.
З 2008 року ісламістське воєнізоване угрупування “Аш-Шабаб” веде боротьбу за повалення центрального уряду і встановлення свого правління, грунтуючись на своєму власному тлумаченні законів шаріату ісламу.
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