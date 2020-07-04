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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 32071 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118037 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121595 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102953 просмотра

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Машина террориста-смертника врезалась в КПП в порту столицы Сомали: не менее пяти пострадавших

Киев  •  УНН

 • 19980 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Взрыв утром субботы всколыхнул часть столицы Сомали Могадишо, когда террорист-смертник въехал в контрольно-пропускной пункт недалеко от порта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свидетелей, но, как отмечается, полиция не дала никаких комментариев о жертвах, передает УНН.

“Металлические обломки упали на нас внутри порта, и мы услышали выстрелы”, — сказал портовый работник, который из соображений безопасности попросил остаться анонимным. “Силы безопасности окружили район”, добавил он.

Медсестра городской больницы сообщила, что в результате взрыва пять человек получили ранения и нуждаются в лечении.

Сомали находится в состоянии конфликта с 1991 года, когда полевые командиры кланов свергли диктатора Сиада Барре, а затем обратились друг против друга.

С 2008 года исламистская военизированная группировка “Аш-Шабаб” ведет борьбу за свержение центрального правительства и установления своего правления, основываясь на своем собственном толковании законов шариата ислама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН осудили теракт в Сомали, в результате которого более 90 человек погибли и десятки ранены

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