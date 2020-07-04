Машина террориста-смертника врезалась в КПП в порту столицы Сомали: не менее пяти пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Взрыв утром субботы всколыхнул часть столицы Сомали Могадишо, когда террорист-смертник въехал в контрольно-пропускной пункт недалеко от порта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свидетелей, но, как отмечается, полиция не дала никаких комментариев о жертвах, передает УНН.
“Металлические обломки упали на нас внутри порта, и мы услышали выстрелы”, — сказал портовый работник, который из соображений безопасности попросил остаться анонимным. “Силы безопасности окружили район”, добавил он.
Медсестра городской больницы сообщила, что в результате взрыва пять человек получили ранения и нуждаются в лечении.
Сомали находится в состоянии конфликта с 1991 года, когда полевые командиры кланов свергли диктатора Сиада Барре, а затем обратились друг против друга.
С 2008 года исламистская военизированная группировка “Аш-Шабаб” ведет борьбу за свержение центрального правительства и установления своего правления, основываясь на своем собственном толковании законов шариата ислама.
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