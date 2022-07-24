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Marvel на Comic-Con 2022 представила багато тизерів та розклад п'ятої фази MCU: деталі

Marvel на Comic-Con 2022 представила багато тизерів та розклад п'ятої фази MCU: деталі

Київ • УНН

 • 425051 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Глава Marvel Studios Кевін Файгі провів презентацію під час конференції Comic-Con 2022 у Сан-Дієго. На заході було анонсовано низку нових фільмів та серіалів з франшизи. Він оголосив, що п'ята фаза кіновсесвіту Marvel стартує в 2023 році, пише УНН з посиланням на Instagram Marvel.

Деталі 

Розклад п'ятої фази MCU: 

  • "Людина-мураха: Квантоманія" - 17 лютого 2023 року;
  • "Таємне вторгнення" - весна 2023;
  • "Вартові Галактики 3" - 5 травня 2023;
  • "Ехо" - літо 2023;
  • "Локи" (другий сезон) - літо 2023;
  • "Марвели" - 28 липня 2023;
  • "Блейд" - 3 листопада 2023 року;
  • "Залізне серце" - осінь 2023;
  • "Агата: Ковен хаосу" - зима 2023-2024;
  • "Шибайголова: Народжений заново" — весна 2024;
  • "Капітан Америка: Новий світовий порядок" - 3 травня 2024 року;
  • "Громовержці" - 26 липня 2024 року.

Також представлений трейлер до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", який стане завершенням четвертої фази. Реліз – 11 листопада.

Як відомо, у першому фільмі п'ятої фази, "Людина-мураха та Оса: Квантоманія", з'являться Кессі Ленг, Канг Завойовник та МОДОК. Marvel представила плакат картини.

Вже 17 серпня вийде "Жінка-халк". З'явився новий трейлер та постер серіалу для стрімінгового сервісу Disney+.

Також, крім оголошених фільмів п'ятої саги, Marvel "заглянула" у шосту.

До неї увійдуть "Месники: Династія Канга" та "Месники: Секретні війни", які дебютують 2 травня 2025 року та 7 листопада 2025 року відповідно.

Варто чекати і "Фантастичну четвірку" (8 листопада 2024 року).

Нагадаємо

Фільм кінематографічного всесвіту Marvel "Тор: Кохання та грім" став найкращим дебютом франшизи, зібравши 143 мільйони доларів за перші вихідні в Північній Америці.

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