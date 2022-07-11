"Тор: Кохання та грім" став найкращим дебютом франшизи Marvel

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Фільм про бога грому очолив касові збори, потіснивши "Посіпаки: Становлення лиходія" на друге місце. Включно з міжнародними показами, фільм зібрав 302 мільйони доларів.

"Це ще один хоум-ран для Marvel. Це нечувано, щоб фільм Marvel не відкривався під номером 1", - сказав Пол Дергарабедян, старший медіааналітик Comscore.

Франшиза "Тор" зростала з кожним наступним фільмом, що є рідкістю у франшизному кіновиробництві. Перший фільм зібрав 65,7 мільйона доларів у 2011 році, потім 85,7 мільйона доларів за «Царство темряви» у 2013 році та 122,7 мільйонів доларів за «Раґнарок» 2017 року.

Критики оцінили "Тор: Кохання та грім" переважно позитивно, а оцінка на платформі "Rotten Tomatoes" наразі становить 68% свіжості. Експерти відзначають, що попри такий успіх, фільм не є найбільшим відкриттям Marvel року. Цей титул належить фільму "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", який дебютував із 185 мільйонами доларів на початку травня.

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