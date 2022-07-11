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"Тор: Любовь и гром" стал лучшим дебютом франшизы Marvel

"Тор: Любовь и гром" стал лучшим дебютом франшизы Marvel

Киев • УНН

 • 482807 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Фильм кинематографической вселенной Marvel "Тор: Любовь и гром" стал лучшим дебютом франшизы, собрав 143 миллиона долларов за первые выходные в Северной Америке. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Associated Press.

Детали

Фильм о боге грома возглавил кассовые сборы, потеснив "Миньоны: Грювитация" на второе место. Включая международные показы, фильм собрал 302 миллиона долларов.

"Это еще один хоум-ран для Marvel. Это неслыханно, чтобы фильм Marvel не открывался под номером 1", — сказал Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore.

Франшиза "Тор" росла с каждым последующим фильмом, что является редкостью во франшизном кинопроизводстве. Первый фильм собрал 65,7 миллиона долларов в 2011 году, затем 85,7 миллиона долларов за "Царство тьмы" в 2013 году и 122,7 миллионов долларов за "Рагнарёк" 2017 года. 

Критики оценили "Тор: Любовь и гром" преимущественно положительно, а оценка на платформе "Rotten Tomatoes" сейчас составляет 68% свежести. Эксперты отмечают, что, несмотря на такой успех, фильм не является крупнейшим открытием Marvel года. Этот титул принадлежит фильму "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который дебютировал со 185 миллионами долларов в начале мая.

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