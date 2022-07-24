Marvel на Comic-Con 2022 представила много тизеров и расписание пятой фазы MCU: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Глава Marvel Studios Кевин Файги провел презентацию на конференции Comic-Con 2022 в Сан-Диего. На мероприятии был анонсирован ряд новых фильмов и сериалов по франшизе. Он объявил, что пятая фаза киновселенной Marvel стартует в 2023 году, пишет УНН со ссылкой на Instagram Marvel.
Детали
Расписание пятой фазы MCU:
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- "Человек-муравей: Квантомания" – 17 февраля 2023 года;
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- "Секретное вторжение" – весна 2023 г.;
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- "Стражи Галактики 3" - 5 мая 2023 года;
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- "Эхо" – лето 2023;
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- "Локи" (второй сезон) – лето 2023;
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- "Марвеллы" - 28 июля 2023 г.;
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- "Блэйд" – 3 ноября 2023 года;
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- "Железное сердце" – осень 2023;
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- "Агата: Ковен хаоса" - зима 2023-2024;
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- "Сорвиголова: Рождённый заново" — весна 2024;
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- "Капитан Америка: Новый мировой порядок" – 3 мая 2024 года;
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- "Громовержцы" – 26 июля 2024 года.
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Также представлен трейлер к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда", который станет завершением четвертой фазы. Релиз – 11 ноября.
Как известно, в первом фильме пятой фазы, "Человек-муравей и Оса: Квантомания", появятся Кэсси Лэнг, Канг Завоеватель и МОДОК. Marvel представила плакат картины.
Уже 17 августа выйдет "Женщина-халк". Появился новый трейлер и постер сериала для стримингового сервиса Disney+.
Также, кроме объявленных фильмов пятой саги, Marvel "посмотрела" в шестую.
В нее войдут "Мстители: Династия Канга" и "Мстители: Секретные войны", которые дебютируют 2 мая 2025 года и 7 ноября 2025 соответственно.
Следует ожидать и "Фантастическую четверку" (8 ноября 2024 года).
Напомним
Фильм кинематографической вселенной Marvel "Тор: Любовь и гром" стал лучшим дебютом франшизы, собрав 143 миллиона долларов за первые выходные в Северной Америке.