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Маркевич оцінив шанси Павелка на виборах в УЄФА

Київ • УНН

 • 8581 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Екс-наставник збірної України та "Дніпра" Мирон Маркевич оцінив шанси чинного президента ФФУ Андрія Павелка перемогти на виборах до Виконкому УЄФА. Про свої прогнози з цього приводу функціонер розповів у коментарі УНН.

Маркевич оцінив шанси Павелка на виборах в УЄФА

За словами Маркевича, шанси у Павелка досить високі.

“Я буду лише радий, якщо ми матимемо Павелка як представника України у Виконкомі УЄФА. У нього досить високі шанси туди потрапити. Це тому що, по-перше, сама держава Україна — це є футбольна держава. Україна за часи президентства Павелка у ФФУ багато зробила для футболу. В УЄФА про це знають, і тому у Павелка є всі шанси представляти Україну у Виконкомі УЄФА”, — сказав він.

Також, Маркевич додав, Павелко в УЄФА буде захищати інтереси українського футболу.

“Для України, для ФФУ — це буде великий плюс, якщо Павелко стане членом Виконкому. Він захищатиме наші інтереси, інтереси українського футболу в європейському футболі”, — додав функціонер.

Нагадаємо, днями УЄФА опублікував перелік кандидатів до Виконкому. На 8 посад віце-президентів організації претендують 11 кандидатів. 

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