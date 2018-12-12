Маркевич оценил шансы Павелко на выборах в УЕФА

По словам Маркевича, шансы у Павелко достаточно высоки.

"Я буду только рад, если мы будем иметь Павелко как представителя Украины в Исполкоме УЕФА. У него достаточно высокие шансы туда попасть. Это потому что, во-первых, само государство Украина - это футбольная держава. Украина за время президентства Павелко в ФФУ много сделала для футбола. В УЕФА об этом знают, и поэтому у Павелко есть все шансы представлять Украину в Исполкоме УЕФА", - сказал он.

Также, Маркевич добавил, что Павелко в УЕФА будет защищать интересы украинского футбола.

"Для Украины, для ФФУ - это будет большой плюс, если Павелко станет членом Исполкома. Он будет защищать наши интересы, интересы украинского футбола в европейском футболе", - добавил функционер.

Напомним, на днях УЕФА опубликовал список кандидатов в Исполком. На 8 должностей вице-президентов организации претендуют 11 кандидатов.