Маркарова заявила, що не планує очолювати Нацбанк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю "Радіо Свобода" спростувала чутки про те, що її планують зробити очільницею Національного банку, передає УНН.
Так, зі слів інтерв’юера, він має непідтверджені дані, ніби Оксана Маркарова після ухвалення Держбюджету може перейти в Нацбанк, якщо їй буде запропонована посада голови НБУ, і ніби такий варіант обговорюється в Офісі Президента.
"Це – абсолютна брехня. Не знаю, звідки беруться такі нісенітниці", - сказала Маркарова.
Як повідомляв УНН, Оксана Маркарова – одна з небагатьох міністрів, що зберегли посади в новому Кабінеті Міністрів України.