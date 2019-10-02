Маркарова заявила, что не планирует возглавлять Нацбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода" опровергла слухи о том, что ее планируют сделать главой Национального банка, передает УНН.
Так, по словам интервьюера, он имеет неподтвержденные данные, что Оксана Маркарова после принятия Госбюджета может перейти в Нацбанк, если ей будет предложена должность главы НБУ, и вроде такой вариант обсуждается в Офисе Президента.
"Это - абсолютная ложь. Не знаю, откуда берутся такие глупости", - сказала Маркарова.
Как сообщал УНН, Оксана Маркарова - одна из немногих министров, которые сохранили должности в новом Кабинете Министров Украины.