Маркарова заявила, что не планирует возглавлять Нацбанк

Так, по словам интервьюера, он имеет неподтвержденные данные, что Оксана Маркарова после принятия Госбюджета может перейти в Нацбанк, если ей будет предложена должность главы НБУ, и вроде такой вариант обсуждается в Офисе Президента.

"Это - абсолютная ложь. Не знаю, откуда берутся такие глупости", - сказала Маркарова.

Как сообщал УНН, Оксана Маркарова - одна из немногих министров, которые сохранили должности в новом Кабинете Министров Украины.