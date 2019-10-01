Маркарова зараз перебуває на допиті у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова перебуває на допиті у Державному бюро розслідувань, передає кореспондент УНН.
Кореспондентові УНН перед початком допиту вдалося дізнатися про причини виклику.
"Мене офіційно викликали на допит... у справі ПриватБанку", - сказала міністр.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводить розслідування націоналізації ПриватБанку. У межах цього кримінального провадження на допит викликався і п’ятий президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.