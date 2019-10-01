Маркарова сейчас находится на допросе в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова находится на допросе в Государственном бюро расследований, передает корреспондент УНН.
Корреспонденту УНН перед началом допроса удалось узнать о причинах вызова.
"Меня официально вызвали на допрос... в деле ПриватБанка", - сказала министр.
Напомним, Государственное бюро расследований проводит расследование национализации ПриватБанка. В рамках этого уголовного производства на допрос вызывался и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.