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Маркарова сейчас находится на допросе в ГБР

Киев • УНН

 • 32818 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова находится на допросе в Государственном бюро расследований, передает корреспондент УНН.

Маркарова сейчас находится на допросе в ГБР

Корреспонденту УНН перед началом допроса удалось узнать о причинах вызова.

"Меня официально вызвали на допрос... в деле ПриватБанка", - сказала министр.

Напомним, Государственное бюро расследований проводит расследование национализации ПриватБанка. В рамках этого уголовного производства на допрос вызывался и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

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