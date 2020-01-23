Маркарова прокоментувала залучення Україною 1,25 млрд євро після випуску нових облігацій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова назвала залучені Україною 1,25 млрд євро після випуску нових облігацій "найефективнішим запозиченням за сучасну історію України". Про це вона написала у Facebook, передає УНН.
"Так, це найефективніше запозичення за сучасну історію України. Це друга крапка в кривій і в нашій стратегічній історії повернення саме на європейський ринок запозичень. Саме в Євро", - написала Маркарова.
Нагадаємо, Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро. На нові єврооблігації нараховуватимуться відсотки за ставкою 4,375% річних.