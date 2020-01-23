Маркарова прокомментировала привлечение Украиной 1,25 млрд евро после выпуска новых облигаций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова назвал привлечение Украиной 1,25 млрд евро после выпуска новых облигаций "самым эффективным заимствованием за современную историю Украины". Об этом она написала в Facebook, передает УНН.
"Да, это самое эффективное заимствование за современную историю Украины. Это вторая точка в кривой и в нашей стратегической истории возвращения именно на европейский рынок заимствований. Именно в Евро", - написала Маркарова.
Напомним, Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.