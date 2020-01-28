Маріупольцю повідомлено про підозру у придбанні психотропних речовин через Telegram-канал
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Маріуполі на Донеччині затримали чоловіка, який купив через Telegram-канал 38 поліетиленових згортків з амфетаміном з метою збуту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької прокуратури.
“За процесуального керівництва Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 мешканцю міста Маріуполя повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах з метою подальшого збуту”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2019 року зловмисник придбав у невстановленої особи через Telegram-канал 38 поліетиленових згортків з психотропними речовинами, а саме амфетаміном та метилендіоксиметамфетаміном.
На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Деснянський районний суд міста Києва, за зверненням Офісу Генпрокурора, визнав винним особу, яка займалася реалізацією наркотиків через Інтернет на території іноземних держав, повернувши державі майже 5 млн грн.