Мариупольцу сообщено о подозрении в приобретении психотропных веществ через Telegram-канал
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Мариуполе Донецкой области задержали мужчину, который купил через Telegram-канал 38 полиэтиленовых свертков с амфетамином с целью сбыта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой прокуратуры.
“При процессуальном руководстве Приморского отдела Мариупольского местной прокуратуры № 1 жителю города Мариуполя сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, то есть в приобретении и хранении психотропных веществ в крупных размерах с целью дальнейшего сбыта”, — сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что 11 ноября 2019 года злоумышленник приобрел у неустановленного лица за Telegram-канал 38 полиэтиленовых свертков с психотропными веществами, а именно амфетамином и метилендиоксиметамфетамином.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Деснянский районный суд города Киева, при обращении Офиса Генпрокурора, признал виновным человека, который занимался реализацией наркотиков через Интернет на территории иностранных государств, вернув государству почти 5 млн грн.