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Мапа поширення COVID-19 у Києві: за добу найбільше хворих на Дарниці, всього - вже 1535 випадків

Київ • УНН

 • 24481 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 4 травня, загалом у столиці зафіксовано вже 1535 випадків захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. За добу найбільше випадків виявили у Дарницькому районі міста - 5. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Мапа поширення COVID-19 у Києві: за добу найбільше хворих на Дарниці, всього - вже 1535 випадків

"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

▪️ Печерський +4
▪️ Шевченкiвський +1
▪️ Солом’янський +1
▪️ Дніпровський +3
▪️ Святошинський +3
▪️ Деснянський +4
▪️ Подільський +1
▪️ Голосіївський +0
▪️ Оболонський +2
▪️ Дарницький +5", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.

Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (333), Дарницький (256), Солом’янський (148) та Голосіївський (144) райони.

Найменше випадків - Подільський (72), Святошинський (89) та Оболонський (106) райони.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві за минулу добу зафіксовано ще 24 випадки COVID-19, з них один летальний.

Українські Національні Новини

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