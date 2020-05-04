Карта распространения COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего больных на Дарнице, всего - уже 1535 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на 4 мая, всего в столице зафиксировано уже 1535 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки больше всего случаев обнаружили в Дарницком районе города - 5. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +4;
▪️ Шевченковский +1;
▪️ Соломенский +1;
▪️ Днепровский +3;
▪️ Святошинский +3;
▪️ Деснянский +4;
▪️ Подольский +1;
▪️ Голосеевский +0;
▪️ Оболонский +2;
▪️ Дарницкий +5", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (333), Дарницкий (256), Соломенский (148) и Голосеевский (144) районы.
Меньше всего случаев - Подольский (72), Святошинский (89) и Оболонский (106) районы.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве за минувшие сутки зафиксировано еще 24 случая COVID-19, из них один летальный.