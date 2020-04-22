Мапа поширення COVID-19 у Києві: одразу в п'яти районах за добу виявили 10 і більше випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на 22 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 989 випадків захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. Найбільше випадків за добу виявили у Дарницькому районі міста - 16. Відповідну мапу оприлюднив у себе у Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Печерський +14;
▪️ Шевченкiвський +3;
▪️ Солом’янський +8;
▪️ Дніпровський +9;
▪️ Святошинський +10;
▪️ Деснянський +10;
▪️ Подільський +8;
▪️ Голосіївський +15;
▪️ Оболонський +4;
▪️ Дарницький +16", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (260), Дарницький (153), Солом’янський (96) та Голосіївський райони (87).
Найменше випадків - Подільський (45), Оболонський (53) та Святошинський (54) райони.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 - летальні.