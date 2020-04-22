Карта распространения COVID-19 в Киеве: сразу в пяти районах за сутки обнаружили 10 и более случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на 22 апреля, всего в столице зафиксировано уже 989 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев за сутки обнаружили в Дарницком районе города - 16. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +14;
▪️ Шевченковский +3;
▪️ Соломенский +8;
▪️ Днепровский +9;
▪️ Святошинский +10;
▪️ Деснянский +10;
▪️ Подольский +8;
▪️ Голосеевский +15;
▪️ Оболонский +4;
▪️ Дарницкий 16", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (260), Дарницкий (153), Соломенский (96) и Голосеевский районы (87).
Меньше всего случаев - Подольский (45), Оболонский (53) и Святошинский (54) районы.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 - летальные.