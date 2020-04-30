Мапа поширення COVID-19 у Києві: найбільше за добу захворіло у Дарницькому районі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Києві за добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Дарницькому районі – 19 осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко, передає УНН.
Зазначається, що лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
- Печерський +5
- Шевченкiвський +2
- Солом’янський +6
- Дніпровський +4
- Святошинський +3
- Деснянський +3
- Подільський +4
- Голосіївський +7
- Оболонський +7
- Дарницький +19
Нагадаємо, у Києві з початку пандемії підтверджено 1 401 випадок захворювання на COVID-19. Так, за добу захворіло ще 60 людей.