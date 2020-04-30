Мапа поширення COVID-19 у Києві: найбільше за добу захворіло у Дарницькому районі

Зазначається, що лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

- Печерський +5

- Шевченкiвський +2

- Солом’янський +6

- Дніпровський +4

- Святошинський +3

- Деснянський +3

- Подільський +4

- Голосіївський +7

- Оболонський +7

- Дарницький +19

Нагадаємо, у Києві з початку пандемії підтверджено 1 401 випадок захворювання на COVID-19. Так, за добу захворіло ще 60 людей.